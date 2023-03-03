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У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана

3 березня 2023 09:38
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана
Більшість заражень інфекцією відбувається під час купання в теплих озерах або річках влітку
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Флориді, США, помер чоловік, який промив ніс водопровідною водою. Він заразився амебою "Неглерія Фоулера", яка поїдає мозок.

Про це повідомляє Sky News.

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Деталі

Департамент охорони здоров'я штату Флорида в окрузі Шарлотта підтвердив смерть чоловіка, однак не надав подробиць. 

Вважалося, що інфекція "Неглерія Фоулера" викликана промиванням носа, але департамент наголошує, що розслідування триває.

Амеба потрапляє в організм людини через ніс. Після цього вона руйнує мозкову тканину та викликає руйнівну інфекцію під назвою первинний амебний менінгоенцефаліт. Майже завжди такі випадки закінчуються смертю.

Більшість заражень інфекцією відбувається під час купання в теплих озерах або річках влітку. Амеба любить тепло та добре розвивається при високій температурі.

У департаменті порекомендували людям використовувати дистильовану або стерильну воду, а водопровідну варто кип'ятити не менше хвилини. 

Нагадаємо, у Бельгії за допомогою евтаназії завершила свій земний шлях відома злочинниця Женев’єва Лермітт. 15 років тому вона зарізала усіх п’ятьох своїх дітей.

Також ми писали, що рік тому у США жінка під час героїнової ломки вбила власну дитину. Вона стверджувала, що герой мультфільму Губка Боб наказав їй вбити дитину, інакше вб'ють її. Тому жінка загорнула тіло дитини в постільну білизну і викинула на смітник.

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