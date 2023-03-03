​​​​​​​Російський МіГ-31К уперше злетів з аеродрому "Мачулищі" без радіолокаційника А-50

Носій "Кинжала" уперше піднявся у повітря в Білорусі без літака ДРЛВ

Російський авіапідрозділ у Білорусі, через активність якого оголошують повітряну тривогу в Україні, залишився без літака ДЛРВ А-50. Радіолокаційник, імовірно, отримав серйозні пошкодження.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Повітряна тривога без А-50

Сьогодні, 3 березня, в Україні була вкотре оголошена повітряна тривога через активність російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", на території Білорусі.

Але цього разу уперше після вибухів на аеродромі "Мачулищі" він злетів без супроводу радіолокаційника А-50У.

Ознаки пошкоджень літака ДРЛВ

Як відомо, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У вилетів з Мачулищ на територію російської федерації, імовірно, для ремонту.

Аналітики проєкту "Беларускі Гаюн" зазначили, що, за їхньою інформацією, літак рухався на досить низькій, як для цього виду повітряних суден, висоті — близько 4000 метрів над рівнем моря.

Така висота, імовірно, була обрана тому, що вона є найкращою з точки зору безпеки екіпажу у випадку розгерметизації літака.

Імовірно, вибухи на аеродромі таки завдали якихось пошкоджень А-50У, через що він і змушений був повернутися до росії для ремонту.

Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.

Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Фото: Вікіпедія