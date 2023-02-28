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У рф оголосили повітряну тривогу: в МНС говорять про хакерську атаку на радіо і телебачення

28 лютого 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряна тривога
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У деяких регіонах рф стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. Однак МНС швидко спростувало цю інформацію, заявивши, що це хибна тривога, і жодних справжніх оголошень не було.

Про це пише РИА Новости.

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За даними МНС, збій у мовленні стався через злом серверів радіостанцій та телеканалів. Невідомі зловмисники отримали доступ до систем мовлення та подали хибні сигнали. Після того, як МНС було повідомлено про подію, експерти швидко змогли відновити нормальне мовлення.

"Внаслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів у деяких регіонах країни в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні МНС.

Нагадаємо, що ведуча російського ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабєєва в ефірі заявила, що за даними Міноборони росії, військові не завдавали повітряних ударів. Начебто Україна спеціально включила сигнал повітряної тривоги під час візиту президента США Джо Байдена.

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