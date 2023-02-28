В рф объявили воздушную тревогу: в МЧС говорят о хакерской атаке на радио и телевидение

Воздушная тревога

В некоторых регионах рф произошел сбой в вещании радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявления о воздушной тревоге. Однако МЧС быстро опровергло эту информацию, заявив, что это ложная тревога, и никаких настоящих объявлений не было.

Об этом пишет РИА Новости.

Воздушная тревога в рф

По данным МЧС, сбой в вещании произошел из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов. Неизвестные злоумышленники получили доступ к системам вещания и подали ложные сигналы. После того как МЧС было оповещено о происшествии, эксперты быстро смогли восстановить нормальное вещание.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что ведущая российского ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева в эфире заявила, что по сведениям Миноборонф рф, военные не наносили воздушных ударов. Якобы Украина специально включила сигнал воздушной тревоги во время визита президента США Джо Байдена.