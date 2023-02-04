США надасть літаки F-16 тільки за узгодженням з ЄС

Україна просить у США винищувачі F-16

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Україна вже досить давно просить у США літаки F-16, які потрібні для здобуття переваги в небі. Однак рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейський союзом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомила конгресвумен Марсі Каптур.

Вона наголосила, що США має бути частиною коаліції і такі рішення ухвалювати самостійно не може.

Марсі Каптур. Фото: kaptur.house.gov

"Ми не сумніваємося, що українці чудові пілоти, і згодом буде навчено дедалі більше ваших льотчиків, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Але ми маємо працювати в коаліції!", — пояснила Каптур.

Навчання пілотів

Важливим питанням залишається тренування льотчиків. Адже навіть в апараті нового прем'єр-міністра Великої Британії вважають "передчасним" рішення про передачу літаків зокрема й через необхідність тривалого навчання.

"В Україні є висококласні пілоти, але коли раптом змінюється військова техніка, яку вони мають експлуатувати, це звичайно потребує додаткової підготовки.

А будь-які наші рішення щодо навчання українців необхідно узгоджувати з багатьма іншими країнами. Наше Міністерство оборони та наша виконавча влада повинні приймати ці рішення у координації з європейськими партнерами.", — додає Марсі Каптур.

Нагадаємо, у Польщі повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.

Водночас США не забороняли передавати Україні винищувачі третіми країнами.