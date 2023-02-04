США надасть літаки F-16 тільки за узгодженням з ЄС

Постачання винищувачів F-16 має бути узгоджене з усіма країнами-партнерами
Україна вже досить давно просить у США літаки F-16, які потрібні для здобуття переваги в небі. Однак рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейський союзом.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомила конгресвумен Марсі Каптур.
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Вона наголосила, що США має бути частиною коаліції і такі рішення ухвалювати самостійно не може.
"Ми не сумніваємося, що українці чудові пілоти, і згодом буде навчено дедалі більше ваших льотчиків, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Але ми маємо працювати в коаліції!", — пояснила Каптур.
Навчання пілотів
Важливим питанням залишається тренування льотчиків. Адже навіть в апараті нового прем'єр-міністра Великої Британії вважають "передчасним" рішення про передачу літаків зокрема й через необхідність тривалого навчання.
"В Україні є висококласні пілоти, але коли раптом змінюється військова техніка, яку вони мають експлуатувати, це звичайно потребує додаткової підготовки.
А будь-які наші рішення щодо навчання українців необхідно узгоджувати з багатьма іншими країнами. Наше Міністерство оборони та наша виконавча влада повинні приймати ці рішення у координації з європейськими партнерами.", — додає Марсі Каптур.
Нагадаємо, у Польщі повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.
Водночас США не забороняли передавати Україні винищувачі третіми країнами.