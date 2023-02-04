США предоставит самолеты F-16 только по согласованию с ЕС

Украина просит у США истребители F-16

Мария Кагал Редактор международного отдела

Украина уже достаточно давно просит у США самолеты F-16, которые нужны для получения преимущества в небе. Однако решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским союзом.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщила конгрессвумен Марси Каптур.

Она подчеркнула, что США должны быть частью коалиции и такие решения принимать самостоятельно не может.

Марси Каптур. Фото: kaptur.house.gov

"Мы не сомневаемся, что украинцы отличные пилоты, и впоследствии будет обучено все больше ваших летчиков, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. Но мы должны работать в коалиции!", — объяснила Каптур.

Обучение пилотов

Важным вопросом остается тренировка летчиков. Ведь даже в аппарате нового премьер-министра Великобритании считают "преждевременным" решение о передаче самолетов, в том числе и из-за необходимости длительного обучения.

"В Украине есть высококлассные пилоты, но когда вдруг меняется военная техника, которую они должны эксплуатировать, это обычно требует дополнительной подготовки.

А любые наши решения по обучению украинцев необходимо согласовывать со многими другими странами. Наше Министерство обороны и наша исполнительная власть должны принимать эти решения в координации с европейскими партнерами", — добавляет Марси Каптур.

Напомним, в Польше сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.

В то же время, США не запрещали передавать Украине истребители третьими странами.