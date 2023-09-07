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Поступово завойовують позиції: Столтенберг про контрнаступ ЗСУ

7 вересня 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поступово завойовують позиції: Столтенберг про контрнаступ ЗСУ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: APA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові успішно подолали захисні зміцнення російської армії та продовжують рух углиб території. Попри те, що динаміка просування може не відповідати початковим очікуванням, Україна все одно зміцнює свої позиції.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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На початку конфлікту російську армію було визнано однією з найсильніших у світі, проте зараз її міць на українській території ставиться під питання. Столтенберг висловив захоплення зусиллями українців.

"У минулому російські збройні сили визнавалися іншими у світі за могутністю. Тепер їхня міць в Україні поступається лише українській. Досягнення українців у цьому контексті заслуговують на похвалу", — підкреслив Столтенберг.

Він також зазначив, що експертні прогнози про розвиток подій часто розходилися: спочатку багато хто вважав, що Київ швидко впаде, тепер деякі критикують темпи українського наступу.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

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