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ВСУ смогли прорвать оборонительные линии армии РФ, — Столтенберг

7 сентября 2023 13:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ смогли прорвать оборонительные линии армии РФ, — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно подчеркнул растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке со стороны стран НАТО, Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях. 

Об этом сообщает CNN.

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Столтенберг сказал, что украинские силы постоянно наращивают свой потенциал. 

"Они успешно прорвали оборонительные позиции российской армии и продолжают наступление", — сказал он.

Также стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил свою уверенность в продолжении наступления.

"Мы идем вперед, независимо от мнений других", — указал Президент.

По словам украинских чиновников, есть надежда, что следующие российские оборонительные позиции на юге страны могут быть взяты с меньшими усилиями, чем предыдущие. 

Свежие видеоматериалы показывают, что украинская армия успешно продвигается за границы населенного пункта Работино, целью которого является расширение зон контроля на юго-востоке Запорожья, завоеванных в прошлом месяце.

Напомним, что Вооруженные силы Украины показали свой арсенал оружия и техники, с помощью которого они противостоят противнику. В частности, показан арсенал 63-й отдельной механизированной бригады. 

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

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