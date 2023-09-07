ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії армії РФ, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

Про це повідомляє CNN.

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Столтенберг сказав, що українські сили постійно нарощують свій потенціал.

"Вони успішно прорвали оборонні позиції російської армії та продовжують наступ", — сказав він.

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський раніше висловив свою впевненість у продовженні настання.

"Ми йдемо вперед, незалежно від думок інших", — зазначив Президент.

За словами українських чиновників, є надія, що наступні російські оборонні позиції на півдні країни можуть бути з меншими зусиллями, ніж попередні.

Свіжі відеоматеріали показують, що українська армія успішно просувається за межі населеного пункту Роботино, метою якого є розширення зон контролю на південному сході Запоріжжя, завойованих минулого місяця.

Нагадаємо, що Збройні сили України показали свій арсенал зброї та техніки , за допомогою якого вони протистоять противнику. Зокрема, показано арсенал 63-ї окремої механізованої бригади.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій . При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.