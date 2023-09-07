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ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії армії РФ, — Столтенберг

7 вересня 2023 13:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії армії РФ, — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

Про це повідомляє CNN.

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Столтенберг сказав, що українські сили постійно нарощують свій потенціал.

"Вони успішно прорвали оборонні позиції російської армії та продовжують наступ", — сказав він.

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський раніше висловив свою впевненість у продовженні настання.

"Ми йдемо вперед, незалежно від думок інших", — зазначив Президент.

За словами українських чиновників, є надія, що наступні російські оборонні позиції на півдні країни можуть бути з меншими зусиллями, ніж попередні.

Свіжі відеоматеріали показують, що українська армія успішно просувається за межі населеного пункту Роботино, метою якого є розширення зон контролю на південному сході Запоріжжя, завойованих минулого місяця.

Нагадаємо, що Збройні сили України показали свій арсенал зброї та техніки , за допомогою якого вони протистоять противнику. Зокрема, показано арсенал 63-ї окремої механізованої бригади.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій . При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.

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