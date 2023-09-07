Постепенно завоевывают позиции: Столтенберг про контрнаступление ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: APA

Украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать первоначальным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В начале конфликта российская армия была признана одной из сильнейших в мире, однако сейчас ее мощь на украинской территории ставится под вопрос. Столтенберг выразил восхищение усилиями украинцев.

"В прошлом российские вооруженные силы признавались вторыми в мире по мощи. Теперь их мощь в Украине уступает лишь украинской. Достижения украинцев в этом контексте заслуживают похвалы", — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что экспертные прогнозы о развитии событий часто расходились: вначале многие полагали, что Киев быстро падет, теперь же некоторые критикуют темпы украинского наступления.

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно подчеркнул растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке со стороны стран НАТО Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях.