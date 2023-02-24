Потрібні більш суворі перевірки — у ЄС хочуть посилити заходи безпеки для протидії шпигунам із рф

Ілва Йоханссон

Європейська комісарка з питань внутрішньої безпеки Ілва Йоханссон у п’ятницю заявила, що ЄС повинен посилити візові правила й безпеку кордонів, аби не допустити проникнення російських шпигунів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протидія російським шпигунам

"Нам потрібні більш суворі перевірки під час отримання віз і більша безпека на наших кордонах", — наголосила Йоханнсон під час пресконференції в Афінах, присвяченій першій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Вона заявила, що президент росії "хотів би зруйнувати Європейський Союз... він боїться нас".

"Ми є величезною загрозою для путіна, тому що у нас є демократія", — пояснила Йоханссон.

Єврокомісарка нагадала, що за 2022 рік із країн Євросоюзу були вислані близько 400 російських шпигунів.

"Сьогодні лише половина тих, хто в'їжджає до Європейського Союзу за візою, перевіряється в Шенгенській інформаційній системі. Це означає, що у нас є багато росіян, яких не перевіряють", — додала вона.

Серед можливих заходів для протидії цьому Йоганссон згадала біометричні перевірки, які необхідні на випадок використання російськими агентами фальшивих паспортів.

Нагадаємо, у країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Російські агенти намагаються вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також перешкодити постачанню Україні західної зброї.

Раніше у Німеччині затримали співробітника служби зовнішньої розвідки, який працював на росію. Затриманому вже оголосили про підозру у державній зраді. Тож тепер уся країна гадає, яку ж інформацію "кріт" передав москві.