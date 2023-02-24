Потрібні більш суворі перевірки — у ЄС хочуть посилити заходи безпеки для протидії шпигунам із рф

Потрібні більш суворі перевірки: у ЄС хочуть посилити заходи безпеки для протидії шпигунам із росії
Європейська комісарка з питань внутрішньої безпеки Ілва Йоханссон у п’ятницю заявила, що ЄС повинен посилити візові правила й безпеку кордонів, аби не допустити проникнення російських шпигунів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
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Протидія російським шпигунам
"Нам потрібні більш суворі перевірки під час отримання віз і більша безпека на наших кордонах", — наголосила Йоханнсон під час пресконференції в Афінах, присвяченій першій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Вона заявила, що президент росії "хотів би зруйнувати Європейський Союз... він боїться нас".
"Ми є величезною загрозою для путіна, тому що у нас є демократія", — пояснила Йоханссон.
Єврокомісарка нагадала, що за 2022 рік із країн Євросоюзу були вислані близько 400 російських шпигунів.
"Сьогодні лише половина тих, хто в'їжджає до Європейського Союзу за візою, перевіряється в Шенгенській інформаційній системі. Це означає, що у нас є багато росіян, яких не перевіряють", — додала вона.
Серед можливих заходів для протидії цьому Йоганссон згадала біометричні перевірки, які необхідні на випадок використання російськими агентами фальшивих паспортів.
Нагадаємо, у країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Російські агенти намагаються вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також перешкодити постачанню Україні західної зброї.
Раніше у Німеччині затримали співробітника служби зовнішньої розвідки, який працював на росію. Затриманому вже оголосили про підозру у державній зраді. Тож тепер уся країна гадає, яку ж інформацію "кріт" передав москві.