Нужны более строгие проверки — в ЕС хотят ужесточить меры безопасности для противодействия шпионам из россии

Ильва Йоханссон

Европейский комиссар по вопросам внутренней безопасности Илва Йоханссон заявила, что ЕС должен усилить визовые правила и безопасность границ, чтобы не допустить проникновения российских шпионов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Противодействие русским шпионам

"Нам нужны более строгие проверки при получении виз и большая безопасность на наших границах", — подчеркнула Йоханнсон во время пресс-конференции в Афинах, посвященной первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Она заявила, что президент россии "хотел бы разрушить Европейский Союз... он боится нас".

"Мы являемся огромной угрозой для путина, потому что у нас есть демократия", — пояснила Йоханссон.

Еврокомиссар напомнила, что за 2022 год из стран Евросоюза было выслано около 400 российских шпионов.

"Сегодня только половина въезжающих в Европейский Союз за визой проверяется в Шенгенской информационной системе. Это значит, что у нас есть много россиян, которых не проверяют", — добавила она.

Среди возможных мер по противодействию этому Йоганссон упомянула биометрические проверки, необходимые на случай использования российскими агентами фальшивых паспортов.

Напомним, в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Российские агенты пытаются повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также воспрепятствовать поставке Украине западного оружия.

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