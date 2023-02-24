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Нужны более строгие проверки: в ЕС хотят ужесточить меры безопасности для противодействия шпионам из россии

24 февраля 2023 21:08
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Нужны более строгие проверки — в ЕС хотят ужесточить меры безопасности для противодействия шпионам из россии
Ильва Йоханссон
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Европейский комиссар по вопросам внутренней безопасности Илва Йоханссон заявила, что ЕС должен усилить визовые правила и безопасность границ, чтобы не допустить проникновения российских шпионов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Нам нужны более строгие проверки при получении виз и большая безопасность на наших границах", — подчеркнула Йоханнсон во время пресс-конференции в Афинах, посвященной первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Она заявила, что президент россии "хотел бы разрушить Европейский Союз... он боится нас".

"Мы являемся огромной угрозой для путина, потому что у нас есть демократия", — пояснила Йоханссон.

Еврокомиссар напомнила, что за 2022 год из стран Евросоюза было выслано около 400 российских шпионов.

"Сегодня только половина въезжающих в Европейский Союз за визой проверяется в Шенгенской информационной системе. Это значит, что у нас есть много россиян, которых не проверяют", — добавила она.

Среди возможных мер по противодействию этому Йоганссон упомянула биометрические проверки, необходимые на случай использования российскими агентами фальшивых паспортов.

Напомним, в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Российские агенты пытаются повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также воспрепятствовать поставке Украине западного оружия.

Ранее в Германии задержали сотрудника службы внешней разведки, работавшего на россию. Задержанному уже объявили о подозрении в государственной измене. Теперь вся страна думает, какую же информацию "крит" передал москве.

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