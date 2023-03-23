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Поворот на схід: російський Центробанк навчатиме співробітників китайської

23 березня 2023 16:49
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Російський Центробанк заговорить китайською
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Банк росії на початку тижня розмістив на платформі "Сбербанк АСТ" запит пропозицій на надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "в сфері професійних комунікацій".

Про це пише російське видання Коммерсантъ.

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Чи пов'язане розміщення заявки з візитом до росії Сі Цзіньпіна — не повідомляється. Однак це свідчить про все чіткіший поворот росії на схід.

Деталі

Стосунки росії з Китаєм у фінансовій сфері — річ не нова. Як повідомляє видання, регулярно здійснювались візити, підписувались меморандуми та угоди. А п'ять років тому помітну частину золотовалютних резервів Центробанку було переведено в китайські юані — станом на початок 2022 ця частина становила 17%.

В проєктній документації сказано, що щорічно навчатимуть близько чотирьох груп — кожна кількістю від чотирьох до восьми осіб. 

Загальна кількість працівників Центробанку рф становить понад 45 тисяч осіб. Тобто, в найкращому варіанті, за рік навчатимуть близько 0,071% співробітників. 

На тих співробітників, яким пощастить потрапити в цей відсоток, чекає 288 академічних годин програми, понад 70% якої становитиме практика. Вивчатимуть закордонний досвід для його "використання в бізнес-процесах і здійснення професійної комунікації у сфері міжнародного співробітництва".

Видання повідомляє, що практичний інтерес до Китаю зріс на фоні збільшення товарообігу країн, який минулого року досяг 190 мільярдів доларів. 

За оцінками HeadHunter попит на співробітників зі знанням китайської за рік зріс на 113%. А дослідження Superjob показало, що за рік кількість вакансій, які вимагають знання китайської, зросла вдвічі. 

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін нещодавно відвідав росію і провів зустріч з президентом рф володимиром путіним.

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