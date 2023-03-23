Поворот на восток: российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку

Российский Центробанк заговорит по-китайски

Мария Кагал Редактор международного отдела

Банк россии в начале недели разместил на платформе "Сбербанк АСТ" запрос предложений на предоставление образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Связано ли размещение заявки с визитом в россию Си Цзиньпина — не сообщается. Однако это свидетельствует о более четком повороте россии на восток.

Подробности

Отношения россии с Китаем в финансовой сфере — дело не новое. Как сообщает издание, регулярно проводились визиты, подписывались меморандумы и соглашения. А пять лет назад заметная часть золотовалютных резервов Центробанка была переведена в китайские юани — по состоянию на начало 2022 года эта часть составляла 17%.

В проектной документации говорится, что ежегодно будут обучать около четырех групп — каждая количеством от четырех до восьми человек.

Общая численность работников Центробанка россии составляет более 45 тысяч человек. То есть, в лучшем случае, за год будут обучать около 0,071% сотрудников.

Тех сотрудников, которым удастся попасть в этот процент, ждет 288 академических часов программы, более 70% которой составит практика. Будут изучать зарубежный опыт для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества".

Издание сообщает, что практический интерес к Китаю возрос на фоне увеличения товарооборота стран, который в прошлом году достиг 190 миллиардов долларов.

По оценкам HeadHunter спрос на сотрудников со знанием китайского за год вырос на 113%. А исследование Superjob показало, что за год количество вакансий, требующих знания китайского, выросло вдвое.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин недавно посетил россию и провел встречу с президентом рф владимиром путиным.