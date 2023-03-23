Поворот на восток: российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку
Банк россии в начале недели разместил на платформе "Сбербанк АСТ" запрос предложений на предоставление образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".
Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.
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Связано ли размещение заявки с визитом в россию Си Цзиньпина — не сообщается. Однако это свидетельствует о более четком повороте россии на восток.
Подробности
Отношения россии с Китаем в финансовой сфере — дело не новое. Как сообщает издание, регулярно проводились визиты, подписывались меморандумы и соглашения. А пять лет назад заметная часть золотовалютных резервов Центробанка была переведена в китайские юани — по состоянию на начало 2022 года эта часть составляла 17%.
В проектной документации говорится, что ежегодно будут обучать около четырех групп — каждая количеством от четырех до восьми человек.
Общая численность работников Центробанка россии составляет более 45 тысяч человек. То есть, в лучшем случае, за год будут обучать около 0,071% сотрудников.
Тех сотрудников, которым удастся попасть в этот процент, ждет 288 академических часов программы, более 70% которой составит практика. Будут изучать зарубежный опыт для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества".
Издание сообщает, что практический интерес к Китаю возрос на фоне увеличения товарооборота стран, который в прошлом году достиг 190 миллиардов долларов.
По оценкам HeadHunter спрос на сотрудников со знанием китайского за год вырос на 113%. А исследование Superjob показало, что за год количество вакансий, требующих знания китайского, выросло вдвое.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин недавно посетил россию и провел встречу с президентом рф владимиром путиным.