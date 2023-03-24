Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї
Корейські правозахисники оприлюднили факти жорстокого ставлення комуністичного режиму КНДР до засуджених. Їх катують голодом, б’ють і ґвалтують.
Про це повідомляє видання CNN.
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Звіт правозахисників
Корейська недержавна правозахисна організація Korea Future у своєму звіті оприлюднила інформацію про умови утримання засуджених чи просто затриманих у в’язницях комуністичної Північної Кореї.
"Мета нашого звіту полягає в тому, щоб розкрити порушення прав людини, які мали місце в пенітенціарній системі Північної Кореї. Звіт виявив, що навіть через 10 років після того, як ООН створила слідчу комісію, все ще відбуваються систематичні та широко поширені порушення прав людини", — наголосив один із членів Korea Future, Кім Чівон.
Як комуністи катують засуджених
Правозахисники порівняли пенітенціарну систему Північної Кореї із радянською системою таборів ГУЛАГ.
У звіті згадуються приклади кількох засуджених за спробу виїхати з КНДР, що є кримінальним злочином у Північній Кореї.
Одну жінку, засуджену за це, змусили зробити аборт на сьомому чи восьмому місяці вагітності.
Інший засуджений через фактичне катування голодом — його годували лише 80 грамами кукурудзи на день — схуд з 60 кілограмів до 37 і був змушений поповнювати свій раціон тарганами і гризунами,аби не померти.
Третій в’язень комуністичного режиму розповів про катування, які до нього застосовували. Його, зокрема, змушували по 17 годин займати незручні пози у тюремній камері, і так протягом 30 днів.
Інші колишні північнокорейські в’язні розповіли, як були свідками численних зґвалтувань засуджених силовиками та жорстоких побиттів засуджених.
Нагадаємо, що влада Північної Кореї відмовилася приймати гуманітарну допомогу попри смертність населення від голоду.
Фото: World Watch Monitor