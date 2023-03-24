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Правозащитники рассказали об изнасиловании и пытках в тюрьмах Северной Кореи

24 марта 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Правоохранители КНДР системно издеваются над заключенными
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Корейские правозащитники обнародовали факты жестокого отношения коммунистического режима КНДР к осужденным. Их пытают голодом, избивают и насилуют.

Об этом сообщает издание CNN.

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Отчет правозащитников

Корейская негосударственная правозащитная организация Korea Future обнародовала информацию об условиях содержания осужденных или просто задержанных в тюрьмах коммунистической Северной Кореи.

"Цель нашего отчета состоит в том, чтобы раскрыть нарушения прав человека, которые имели место в пенитенциарной системе Северной Кореи. Отчет обнаружил, что даже через 10 лет после того, как ООН создала следственную комиссию, все еще происходят систематические и широко распространенные нарушения прав человека ", — подчеркнул один из членов Korea Future, Ким Чивон.

Как коммунисты пытают осужденных

Правозащитники сравнили пенитенциарную систему Северной Кореи с советской системой лагерей ГУЛАГ.

В отчете упоминаются примеры нескольких осужденных за попытку уехать из КНДР, являющегося уголовным преступлением в Северной Корее.

Одна женщина, осужденная за это, заставила сделать аборт на седьмом или восьмом месяце беременности.

Другой осужденный из-за фактической пытки голодом — его кормили только 80 граммами кукурузы в день — похудел с 60 килограммов до 37 и был вынужден пополнять свой рацион тараканами и грызунами, чтобы не умереть.

Третий заключенный коммунистического режима рассказал о пытках, которые к нему применяли. Его, в частности, заставляли по 17 часов занимать неудобные позы в тюремной камере, и так в течение 30 дней.

Другие бывшие северокорейские заключенные рассказали, как были свидетелями многочисленных изнасилований осужденных силовиками и жестоких избиений осужденных.

Напомним, что власти Северной Кореи отказались принимать гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода.

Фото: World Watch Monitor

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