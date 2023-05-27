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Представник Китаю не закликав Європу визнати російськими території України, — Кулеба

27 травня 2023 17:36
- Олена Черкасець
Представник Китаю не закликав Європу визнати російськими території України, — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Facebook.
- Олена Черкасець

Глава МЗС Дмитро Кулеба не підтвердив інформацію, про те, що китайський посол Лі Хуей, який приїхав з метою сприяння "врегулюванню" війни росії проти України, пропонував закликати до негайного припинення вогню, при умові визнати окупацію РФ українських територій.

Про це сказав він сказав у своєму відеозверненні,   опублікованому у Facebook.

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Глава українського МЗС зазначив, що після появи цієї інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

Посланець Китаю не закликав визнати українські території  російськими

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", — наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій. 

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

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