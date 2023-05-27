Представитель Китая не призывал Европу признать российскими территории Украины, — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердил информацию о том, что приехавший с целью содействия "урегулированию" войны россии против Украины китайский посол Ли Хуэй предлагал призвать к немедленному прекращению огня, при условии признать оккупацию РФ украинских территорий.

Об этом сказал он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

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Глава украинского МИД отметил, что после появления этой информации он связался со своими европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил ее.

Посол Китая не призывал признать украинские территории российскими

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами": взаимное уважение к территориальной целостности, никакие предложения, предусматривающие территориальные уступки, Украина рассматривать не будет, никакого замороженного конфликта.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня, признавая оккупацию РФ украинских территорий.

На прошлой неделе Ли Хуэй посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне, которое Пекин назвал усилиями по содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.