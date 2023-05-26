Представник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими
Посланець від уряду Пекіна Лі Хуей цього місяця відвідував європейські столиці для просування мирного плану Китаю. За повідомленнями західних чиновників, ознайомлених з перебігом переговорів, Хуей закликав визнати окуповані території України російськими.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
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Дипломат Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель з метою просувати Китай як економічну альтернативу США та закликати до імплементації мирного плану Пекіна.
Хуей запевняв, що європейські держави повинні закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує.
Через тісні звʼязки Пекіна з Москвою цей випадок вкотре змушує сумніватись західних чиновників у здатності Китаю бути чесним посередником у конфлікті.
"Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ", – сказав один з дипломатів, який спілкувався з Хуеєм.
Також за словами іншого співрозмовника видання WSJ, Китай найбільше зацікавлений у тому, щоб Росія не програла війну і аби Москва утрималася від застосування ядерної зброї.
Нагадаємо, Китай представив мирний план урегулювання війни між Росією та Україною. Він складається з 12 пунктів і містить мало конкретики. Головний пункт плану — переговори сторін.