Представник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими

Посол Китаю Лі Хуей. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Посланець від уряду Пекіна Лі Хуей цього місяця відвідував європейські столиці для просування мирного плану Китаю. За повідомленнями західних чиновників, ознайомлених з перебігом переговорів, Хуей закликав визнати окуповані території України російськими.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Дипломат Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель з метою просувати Китай як економічну альтернативу США та закликати до імплементації мирного плану Пекіна.

Хуей запевняв, що європейські держави повинні закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує.

Через тісні звʼязки Пекіна з Москвою цей випадок вкотре змушує сумніватись західних чиновників у здатності Китаю бути чесним посередником у конфлікті.

"Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ", – сказав один з дипломатів, який спілкувався з Хуеєм.

Також за словами іншого співрозмовника видання WSJ, Китай найбільше зацікавлений у тому, щоб Росія не програла війну і аби Москва утрималася від застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Китай представив мирний план урегулювання війни між Росією та Україною. Він складається з 12 пунктів і містить мало конкретики. Головний пункт плану — переговори сторін.