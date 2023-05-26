Представитель Китая призвал Европу признать оккупированные территории Украины российскими

Посол Китая Ли Хуэй. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Мария Кагал Редактор международного отдела

Посланец от правительства Пекина Ли Хуэй в этом месяце посещал европейские столицы для продвижения мирного плана Китая. По сообщениям западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров, Хуэй призвал признать оккупированные территории Украины российскими.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Дипломат Хуэй в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель с целью продвигать Китай как экономическую альтернативу США и призвать к имплементации мирного плана Пекина.

Хуэй уверял, что европейские государства должны призывать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении те части ее младшего соседа, которые она сейчас оккупирует.

Из-за тесных связей Пекина с Москвой этот случай в очередной раз заставляет сомневаться западных чиновников в способности Китая быть честным посредником в конфликте.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, если не будет вывода российских войск", — сказал один из дипломатов, который общался с Хуэем.

Также, по словам другого собеседника издания WSJ, Китай больше всего заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия.

Напомним, Китай представил мирный план урегулирования войны между Россией и Украиной. Он состоит из 12 пунктов и содержит не достаточно конкретики. Главный пункт плана – переговоры сторон.