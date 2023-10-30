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Прем'єр-міністр Фінляндії спрогнозував, коли стартують переговори про вступ України до ЄС

30 жовтня 2023 00:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прем'єр-міністр Фінляндії спрогнозував, коли стартують переговори про вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Yle
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.

Про це повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

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"На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу до ЄС", — заявив голова Кабміну.

Вын додав, що за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Пієтікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною щодо її приєднання до ЄС розпочнуться в грудні цього року.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни. 

Нагадуємо, що у неділю, 8 жовтня, у Фінляндії зафіксували витік газу з трубопроводу Balticconnector. Наразі, триває розслідування, однак фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування. 

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