Прем'єр-міністр Фінляндії спрогнозував, коли стартують переговори про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Yle

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.

Про це повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

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"На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу до ЄС", — заявив голова Кабміну.

Вын додав, що за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Пієтікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною щодо її приєднання до ЄС розпочнуться в грудні цього року.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни.

Нагадуємо, що у неділю, 8 жовтня, у Фінляндії зафіксували витік газу з трубопроводу Balticconnector. Наразі, триває розслідування, однак фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування.