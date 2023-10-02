У Росію постачають авто преміумкласу через Фінляндію: розслідування

Автомобілі преміум-класу у Росії. Фото: росЗМІ

Дослідження фінської теле- та радіокорпорації Yle виявило, що автомобілі преміумсегмента доставляються на російський ринок через Фінляндію. У ході розслідування було встановлено, що два новенькі автомобілі — темно-синій BMW X3 і білий Lexus RX350 перетнули фінсько-російський кордон, рухаючись на автовозі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що після перетину кордону обидва автомобілі були направлені до Санкт-Петербурга, а потім до Москви. За кілька тижнів виявлено, що машини доїхали до Томська. У цьому місті Lexus був виявлений в автосалоні, тоді як BMW продовжував свої подорожі міськими вулицями. Передбачається, що BMW продали.

Примітно, що фотографії Lexus, представлені для продажу томським автодилером, були зроблені в Канаді. Журналісти також змогли знайти першого власника Lexus, ім'я якого було схоже на російське. Після придбання автомобіля він був проданий канадської експортної компанії Deluxauto Incorporated.

Що кажуть представники автосалону у РФ

Представник автосалону в Росії повідомив, що перевезення білого Lexus було здійснено без проблем за участю як мінімум чотирьох різних компаній. Однак у Deluxauto Incorporated заперечували співпрацю з російськими компаніями.

Своєю чергою журналісти Yle наголошують, що хоча санкції не забороняють транзитні перевезення автомобілів через Російську Федерацію, їх залишення на території Росії не дозволено.

Фінські митні служби повідомили журналістам про випадки, коли перевізники мали різні документи: в одних вказувалося, що автомобіль прямує до Казахстану, тоді як у самому автомобілі знаходилися документи, що говорять про те, що його кінцевим пунктом призначення є Росія.

Нагадаємо, що Forbes склав щорічний рейтинг іноземних компаній, які працюють на російському ринку. Так, рейтинг очолила французька компанія "Леруа Мерлен".