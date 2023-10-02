В Россию поставляют авто премиум-класса через Финляндию: расследование

Автомобили премиум-класса в России. Фото: росСМИ

Исследование финской теле- и радиокорпорации Yle обнаружило, что автомобили премиум-сегмента доставляются на российский рынок через Финляндию. В ходе расследования было установлено, что два новеньких автомобиля — темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350 пересекли финско-российскую границу, двигаясь на автовозе.

Об этом пишут российские СМИ.

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В сообщении говорится, что после пересечения границы, оба автомобиля были направлены в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Спустя несколько недель обнаружено, что машины доехали до Томска. В этом городе Lexus был обнаружен в автосалоне, в то время как BMW продолжал свои путешествия по городским улицам. Предполагается, что BMW был продан.

Примечательно то, что фотографии Lexus, представленные для продажи томским автодилером, были сделаны в Канаде. Журналисты также смогли найти первого владельца Lexus, чье имя было похоже на русское. После приобретения автомобиля, он был продан канадской экспортной компании Deluxauto Incorporated.

Что говорят представители автосалона в РФ

Представитель автосалона в России сообщил, что перевозка белого Lexus была осуществлена без проблем с участием, как минимум, четырех различных компаний. Однако в Deluxauto Incorporated отрицали сотрудничество с российскими компаниями.

В свою очередь журналисты Yle подчеркивают, что, хотя санкции не запрещают транзитные перевозки автомобилей через Российскую Федерацию, их оставление на территории России не разрешено.

Финские таможенные службы сообщили журналистам о случаях, когда у перевозчиков имелись различные документы: в одних указывалось, что автомобиль направляется в Казахстан, тогда как в самом автомобиле находились документы, говорящие о том, что его конечным пунктом назначения является Россия.

Напомним, что Forbes составил ежегодный рейтинг иностранных компаний, которые работают на российском рынке. Так, рейтинг возглавила французская компания "Леруа Мерлен".