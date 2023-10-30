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Премьер-министр Финляндии спрогнозировал, когда стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС

30 октября 2023 00:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Премьер-министр Финляндии спрогнозировал, когда стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Финляндии Петтери Орппо. Фото: Yle
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Финляндии Петтери Орппо на заседании партийного совета Коалиционной партии высказал предположение о старте переговоров между Европейским Союзом и Украиной. По его мнению, это может начаться уже в декабре.

Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

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"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", — заявил глава Кабмина.

Он добавил, что через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

Депутат Европарламента от Коалиционной партии Сирпа Пиетикайнен также считает реальным, что переговоры с Украиной по поводу ее присоединения к ЕС начнутся в декабре этого года.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Нииностио. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства от страны.

Напомним, что в воскресенье, 8 октября, в Финляндии зафиксировали утечку газа из трубопровода Balticconnector. В настоящее время продолжается расследование, однако финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.

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