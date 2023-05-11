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Прем'єр Швеції особисто перевірив БМП, яку незабаром передадуть Україні

11 травня 2023 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прем'єр Швеції особисто перевірив БМП, яку незабаром передадуть Україні
Бойова машина піхоти CV90 Mk IV на виставці. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон разом із міністром юстиції Гуннаром Стрьоммером особисто протестував бойову машину піхоти CV90. Скоро такі БМП поїдуть в Україну.

Про це він повідомив в Instagram.

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Деталі

"Нарешті, міністр юстиції Гуннар Стрьоммер мав змогу похвалитися своїм улюбленим рідним містом Евік. Тут, серед іншого, ми провели тест-драйв Stridsfordon 90 від Hägglund, який Швеція також надіслала в Україну, і ми випробували механізм ШІ, який може запобігати кібератакам, у компанії з кібербезпеки Clavister", — зазначив у дописі Крістерссон.

 

Нагадаємо, що у Швеції та Фінляндії забили тривогу через те, що російські військові кораблі наблизилися до енергомереж. Військово-морські сили в стані підвищеної готовності.

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