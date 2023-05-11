Премьер Швеции лично проверил БМП, которую в скором времени передадут Украине

Боевая машина пехоты CV90 Mk IV на выставке. Фото: commons.wikimedia.org

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером лично протестовал боевую машину пехоты CV90. Скоро такие БМП уедут в Украину.

Об этом он сообщил в Instagram.

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"Наконец, министр юстиции Гуннар Стреммер имел возможность похвастаться своим любимым родным городом Эвик. Здесь, среди прочего, мы провели тест-драйв Stridsfordon 90 от Hägglund, который Швеция также послала в Украину, и мы испытали механизм ИИ, который может предотвращать кибератаки, компании по кибербезопасности Clavister", — отметил в сообщении Кристерссон.

Напомним, что в Швеции и Финляндии забили тревогу из-за того, что российские военные корабли приблизились к энергосетям. Военно-морские силы в состоянии завышенной готовности.