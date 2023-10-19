Прем’єр Великобританії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер, 19 жовтня, вирушить до Ізраїлю. Своїм візитом Сунак прагне продемонструвати підтримку Ізраїлю.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на офіс високопосадовця.

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Як повідомили в офісі прем'єр-міністра, в Ізраїлі Сунак з устрінеться з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Ісааком Герцогом, а потім вирушить до інших регіональних столиць.

"Напад на лікарню Аль-Ахлі має стати переломним моментом для лідерів регіону та світу, щоб об’єднатися та уникнути майбутньої ескалації ситуації", — йдеться у прес-релізі офісу Сунака.

Подорожуючи Іхраїлем Сунак намагатиметься зробити все можливе, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні.

"Кожна смерть цивільного населення — це трагедія. І надто багато життів було втрачено після жахливого акту терору ХАМАС", — сказав Сунак у заяві перед своїм візитом.

Нагадаємо, на сайті Білого Дому повідомляється, що президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.