Прем’єр Великобританії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер, 19 жовтня, вирушить до Ізраїлю. Своїм візитом Сунак прагне продемонструвати підтримку Ізраїлю.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на офіс високопосадовця.
Прем'єр-міністр Великобританії Сунак вирушає до Ізраїлю
Як повідомили в офісі прем'єр-міністра, в Ізраїлі Сунак з устрінеться з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Ісааком Герцогом, а потім вирушить до інших регіональних столиць.
"Напад на лікарню Аль-Ахлі має стати переломним моментом для лідерів регіону та світу, щоб об’єднатися та уникнути майбутньої ескалації ситуації", — йдеться у прес-релізі офісу Сунака.
Подорожуючи Іхраїлем Сунак намагатиметься зробити все можливе, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні.
"Кожна смерть цивільного населення — це трагедія. І надто багато життів було втрачено після жахливого акту терору ХАМАС", — сказав Сунак у заяві перед своїм візитом.
Нагадаємо, на сайті Білого Дому повідомляється, що президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.
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