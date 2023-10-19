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Прем’єр Великобританії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль

19 жовтня 2023 04:01
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Лариса Голуб
Редактор
Прем’єр Великобританії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль
Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер, 19 жовтня, вирушить до Ізраїлю. Своїм візитом Сунак прагне продемонструвати підтримку Ізраїлю. 

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на офіс високопосадовця.

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Як повідомили в офісі прем'єр-міністра, в Ізраїлі Сунак з устрінеться з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Ісааком Герцогом, а потім вирушить до інших регіональних столиць.  

     "Напад на лікарню Аль-Ахлі має стати переломним моментом для лідерів регіону та світу, щоб об’єднатися та уникнути майбутньої ескалації ситуації", — йдеться у прес-релізі офісу Сунака.  

 Подорожуючи Іхраїлем Сунак намагатиметься  зробити все можливе, аби  уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні. 

 "Кожна смерть цивільного населення — це трагедія. І надто багато життів було втрачено після жахливого акту терору ХАМАС", — сказав Сунак у заяві перед своїм візитом.

Нагадаємо, на сайті Білого Дому повідомляється, що президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

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