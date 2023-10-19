Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг посетит Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг, 19 октября, отправится в Израиль. Своим визитом Сунак стремится продемонстрировать поддержку Израилю.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис чиновника.

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Как сообщили в офисе премьер-министра, в Израиле Сунак встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом Исааком Герцогом, а затем отправится в другие региональные столицы.

"Нападение на больницу Аль-Ахли должно стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать предстоящей эскалации ситуации", — говорится в пресс-релизе офиса Сунака.

Путешествуя по Израилю Сунак будет пытаться сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

"Каждая смерть гражданского населения — это трагедия. И слишком много жизней было потеряно после ужасного акта террора ХАМАС", — сказал Сунак в заявлении перед своим визитом.

Напомним, на сайте Белого Дома сообщается, что президент США обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.