Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг посетит Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг, 19 октября, отправится в Израиль. Своим визитом Сунак стремится продемонстрировать поддержку Израилю.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис чиновника.
Премьер-министр Великобритании Сунак отправляется в Израиль
Как сообщили в офисе премьер-министра, в Израиле Сунак встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом Исааком Герцогом, а затем отправится в другие региональные столицы.
"Нападение на больницу Аль-Ахли должно стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать предстоящей эскалации ситуации", — говорится в пресс-релизе офиса Сунака.
Путешествуя по Израилю Сунак будет пытаться сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
"Каждая смерть гражданского населения — это трагедия. И слишком много жизней было потеряно после ужасного акта террора ХАМАС", — сказал Сунак в заявлении перед своим визитом.
Напомним, на сайте Белого Дома сообщается, что президент США обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.
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