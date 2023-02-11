Ріші Сунак хоче відновити зв'язки з ЄС

Прем'єр Великої Британії хоче поновити зв'язки з ЄС, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернувся до посадовців із проханням розробити плани відновлення відносин із Євросоюзом. Високопосадовці розробляють пропозиції щодо того, як Великобританія може вже співпрацювати з країнами ЄС у низці політичних сфер.
Про це пише Bloomberg.
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Велика Британія та ЄС
У повідомленні наголошується, що робота посадовців зосереджена на обороні, міграції та так званому економічному державному управлінні, що включає такі питання, як торгівля, енергетика та міжнародні стандарти.
За словами британських посадовців, найближчими днями вони зможуть оголосити про вирішення багаторічної суперечки з ЄС щодо торговельних домовленостей для Північної Ірландії після Brexit. Щоб здійснити це, Ріші Сунаку доведеться балансувати між тим, щоб тримати під контролем затятих прихильників Brexit у своїй партії та переконати своїх союзників із Демократичної юніоністської партії зняти вето на децентралізацію влади у Північній Ірландії.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна може надати Україні. Лондон вважає за правильне надавати необхідну зараз зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну.