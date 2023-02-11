Риши Сунак хочет восстановить связи с ЕС

Премьер Великобритании хочет восстановить связи с ЕС, — СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к чиновникам с просьбой разработать планы возобновления отношений с Евросоюзом. Высокопоставленные чиновники разрабатывают предложения по тому, как Великобритания может уже сотрудничать со странами ЕС в ряде политических сфер.
Об этом пишет Bloomberg.
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Великобритания и ЕС
В сообщении указывается, что работа чиновников сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом государственном управлении, которое включает такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты.
По словам британских чиновников, в ближайшие дни они смогут объявить о разрешении многолетнего спора с ЕС по торговым договоренностям для Северной Ирландии после Brexit. Чтобы осуществить это, Риши Сунаку придется балансировать между тем, чтобы держать под контролем ярых сторонников Brexit в своей партии и убедить своих союзников из Демократической юнионистской партии снять вето на децентрализацию власти в Северной Ирландии.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна может предоставить Украине. Лондон считает правильным предоставлять необходимое сейчас оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну.