Прем'єрка Фінляндії Санна Марін разом з урядом подає у відставку: президент прийняв її прохання

Санна Марін

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін після поразки на парламентських виборах подала президенту Саулі Нійністе прохання про відставку свого уряду. Президент країни прийняв прохання.

Про це пише Yle.

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Відставка уряду Санни Марін

"Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради", — сказала вона в офіційній резиденції президента.

Президент прийняв прохання Марін про відставку, а також подякував їй за роботу на посту прем'єр-міністерки. Вона залишиться на посаді до моменту формування нового уряду, але вже не ухвалюватиме важливих рішень.

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки керівного міністерства до призначення нового уряду", — відповів Нііністе.

Лідер партії "Національна коаліція", яка виграла вибори, Петтері Орпо заявив, що вони почнуть консультації щодо формування нового уряду на наступному тижні.

Напередодні Санна Марін заявила, що осінню покине пост очільниці Соціал-демократичної партії Фінляндії і стане звичайною депутаткою парламенту.

Що відомо про політичну діяльність Санни Марін

Санна Марін стала прем'єр-міністеркою Фінляндії у 2019 році. Тоді їй було 34 роки, тож Марін стала наймолодшою у світі чинною прем'єр-міністеркою та наймолодшою прем'єр-міністеркою в історії Фінляндії.

За час прем'єрства Марін Фінляндія стала членом НАТО. Політикині також довелося керувати країною під час пандемії коронавірусу, енергетичної кризи та повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зокрема, Фінляндія почала активно підтримувати Україну, а Марін неодноразово відвідувала Київ.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія стала членом НАТО. Відтепер до Альянсу входить 31 країна.

Фото: ТСН