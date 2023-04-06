Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прем'єрка Фінляндії Санна Марін разом з урядом подає у відставку: президент прийняв її прохання arrow

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін разом з урядом подає у відставку: президент прийняв її прохання

6 квітня 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Санна Марін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін після поразки на парламентських виборах подала президенту Саулі Нійністе прохання про відставку свого уряду. Президент країни прийняв прохання.

Про це пише Yle.

Читайте також:

Відставка уряду Санни Марін

"Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради", — сказала вона в офіційній резиденції президента. 

Президент прийняв прохання Марін про відставку, а також подякував їй за роботу на посту прем'єр-міністерки. Вона залишиться на посаді до моменту формування нового уряду, але вже не ухвалюватиме важливих рішень. 

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки керівного міністерства до призначення нового уряду", — відповів Нііністе.

Лідер партії "Національна коаліція", яка виграла вибори, Петтері Орпо заявив, що вони почнуть консультації щодо формування нового уряду на наступному тижні.

Напередодні Санна Марін заявила, що осінню покине пост очільниці Соціал-демократичної партії Фінляндії і стане звичайною депутаткою парламенту.

Що відомо про політичну діяльність Санни Марін 

Санна Марін стала прем'єр-міністеркою Фінляндії у 2019 році. Тоді їй було 34 роки, тож Марін стала наймолодшою у світі чинною прем'єр-міністеркою та наймолодшою прем'єр-міністеркою в історії Фінляндії.

За час прем'єрства Марін Фінляндія стала членом НАТО. Політикині також довелося керувати країною під час пандемії коронавірусу, енергетичної кризи та повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зокрема, Фінляндія почала активно підтримувати Україну, а Марін неодноразово відвідувала Київ.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія стала членом НАТО. Відтепер до Альянсу входить 31 країна. 

Фото: ТСН

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB