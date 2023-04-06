Премьер Финляндии Санна Марин вместе с правительством подает в отставку: президент принял ее просьбу

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения на парламентских выборах подала президенту Сауле Нийнисту прошение об отставке своего правительства. Президент страны принял просьбу.

Об этом пишет Yle.

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"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас уволить меня и других членов правительственного совета", — сказала она в официальной резиденции президента.

Президент принял просьбу Марин об отставке, а также поблагодарил ее за работу на посту премьер-министра. Она останется в должности до момента формирования нового правительства, но уже не будет принимать важные решения.

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать выполнять обязанности руководящего министерства до назначения нового правительства", — ответил Ниинисте.

Выигравшая выборы лидер партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо заявил, что они начнут консультации по формированию нового правительства на следующей неделе.

Накануне Санна Марин заявила, что осенью покинет пост главы Социал-демократической партии Финляндии и станет обычным депутатом парламента.

Что известно о политической деятельности Санны Марин

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в 2019 году. Тогда ей было 34 года, поэтому Марин стала самой молодой в мире действующей премьер-министром и самой молодой премьер-министром в истории Финляндии.

Во время премьерства Марин Финляндия стала членом НАТО. Политике также пришлось руководить страной во время пандемии коронавируса, энергетического кризиса и полномасштабного российского вторжения в Украину. В частности, Финляндия начала активно поддерживать Украину, а Марин не раз посещала Киев.

Напомним, 4 апреля Финляндия стала членом НАТО. Теперь в Альянс входит 31 страна.

Фото: ТСН