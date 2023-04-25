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Президент Чехії переживає через зростаючий вплив РФ у сусідніх країнах

25 квітня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент Чехії переживає через зростаючий вплив РФ у сусідніх країнах
Президент Чехії Петр Павел. Фото: twitter.com/prezidentpavel
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Чехії Петр Павел висловив свої побоювання з приводу зростаючого популізму та проросійських впливів у сусідніх країнах. Він занепокоєний щодо можливої перемоги популістів на виборах у Словаччині та описав її як "складну ситуацію" та їх близьких партнерів, включаючи Чехію.

Про це Павел розповідає в інтерв'ю Politico.

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Павел висловив побоювання щодо проросійської орієнтації нинішнього уряду Угорщини.

Проте Павел зазначив, що антиурядові протести в Чехії, які відбуваються вже кілька місяців, не слід пов'язувати із проросійськими елементами. Натомість він вказав на невдоволення громадян стосовно соціальних та економічних заходів уряду та на неефективність комунікації уряду з населенням.

“Частина з них, мабуть, надихається проросійськими елементами. Але багато хто з них просто незадоволений тим, як уряд інформує про різні заходи у соціальній та економічній сферах”, — сказав він.

Президент Чехії заявив, що політики мають приділити більше уваги поясненню своєї політики громадянам, а не лише турбуватися про зовнішні впливи та популізм. Він зазначив, що нинішній чеський уряд має покращити свої комунікаційні навички та визнав, що це не є їхньою сильною стороною.

Нагадаємо, що представник Чехії президент Петр Павел виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу цього року, що збігається з бажанням Києва.

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