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Президент Чехии переживает из-за растущего влияния РФ в соседних странах

25 апреля 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Чехии переживает из-за растущего влияния РФ в соседних странах
Президент Чехии Петр Павел. Фото: twitter.com/prezidentpavel
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Чехии Петр Павел выразил свои опасения по поводу растущего популизма и пророссийских влияний в соседних странах. Он высказал беспокойство относительно возможной победы популистов на выборах в Словакии и описал ее как "сложную ситуацию" и для их близких партнеров, включая Чехию. 

Об этом Павел сказа в интервью Politico.

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Павел выразил опасения по поводу пророссийской ориентации нынешнего правительства Венгрии.

Однако Павел отметил, что антиправительственные протесты в Чехии, которые происходят уже несколько месяцев, не следует связывать с пророссийскими элементами. Вместо этого он указал на недовольство граждан по отношению к социальным и экономическим мерам правительства и на неэффективность коммуникации правительства с населением.

"Часть из них, вероятно, вдохновляется пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство информирует о различных мерах в социальной и экономической сферах", — сказал он.

Президент Чехии заявил, что политики должны уделить больше внимания объяснению своей политики гражданам, а не только беспокоиться о внешних влияниях и популизме. Он отметил, что нынешнее чешское правительство должно улучшить свои коммуникационные навыки и признал, что это не является их сильной стороной.

Напомним, что представитель Чехии, президент Петр Павел выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в этом году, что совпадает с желанием Киева. 

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