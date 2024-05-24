Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні через нещасний випадок

Президент Чехії потрапив до лікарні — яка причина
Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні. Він травмувався під час їзди на мотоциклі.
Про це повідомляє CTK у п'ятницю, 24 травня.
Петр Павел потрапив до лікарні
Відомо, що поранення не є серйозними, але потребують нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі.
На запитання Чеського інформаційного агентства прессекретар ÚVN Їтка Зінке підтвердила, що госпіталь прийняв і лікує президента, який залишається там на обсервації. Вона не уточнила тривалість госпіталізації.
"Я можу підтвердити, що ми прийняли, надали допомогу і госпіталізували президента для спостереження. Це несерйозні травми", — сказала Зінке.
Прессекретар президента Віт Коларж повідомив, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на декілька днів. Поліція не розслідує нещасний випадок, оскільки він стався на закритій спортивній трасі.
Нагадаємо, 7 травня на наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана було скоєно замах. Інцидент стався в Джидді.
Також 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було важко поранено, коли в нього стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.
Додамо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня. Внаслідок події глава Ірану загинув.
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