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Президент Чехії потрапив до лікарні — яка причина

24 травня 2024 09:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні через нещасний випадок
Президент Чехії Петр Павел. Фото: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні. Він травмувався під час їзди на мотоциклі.

Про це повідомляє CTK у п'ятницю, 24 травня.

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Петр Павел потрапив до лікарні

Відомо, що поранення не є серйозними, але потребують нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі.

На запитання Чеського інформаційного агентства прессекретар ÚVN Їтка Зінке підтвердила, що госпіталь прийняв і лікує президента, який залишається там на обсервації. Вона не уточнила тривалість госпіталізації.

"Я можу підтвердити, що ми прийняли, надали допомогу і госпіталізували президента для спостереження. Це несерйозні травми", — сказала Зінке.

Прессекретар президента Віт Коларж повідомив, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на декілька днів. Поліція не розслідує нещасний випадок, оскільки він стався на закритій спортивній трасі. 

Нагадаємо, 7 травня на наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана було скоєно замах. Інцидент стався в Джидді.

Також 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було важко поранено, коли в нього стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

Додамо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня. Внаслідок події глава Ірану загинув.

лікарні
Чехія
політики
президент
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