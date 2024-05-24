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Президент Чехии попал в больницу — какая причина

24 мая 2024 09:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Чехии Петр Павел попал в больницу из-за несчастного случая
Президент Чехии Петр Павел. Фото: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу. Он травмировался во время езды на мотоцикле.

Об этом сообщает CTK в пятницу, 24 мая.

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Известно, что ранения не являются серьезными, но требует непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге.

На вопрос Чешского информационного агентства пресс-секретарь ÚVN Итка Зинке подтвердила, что госпиталь принял и лечит президента, остающегося там на обсервации. Она не уточнила продолжительность госпитализации.

"Я могу подтвердить, что мы приняли, оказали помощь и госпитализировали президента для наблюдения. Это не серьезные травмы", — сказала Зинке.

Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил, что Павел, вероятно, останется в больнице на несколько дней. Полиция не расследует несчастный случай, поскольку он произошел на закрытой спортивной трассе.

Напомним, 7 мая на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана было совершено покушение. Инцидент произошел в Джидде.

Также 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен, когда в него стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

Добавим, вертолет в составе колонны, в которой был президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая. В результате происшествия глава Ирана погиб.

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