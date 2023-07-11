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Президент Фінляндії розповів, що буде з російським консульством на Аландських островах

11 липня 2023 16:02
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Президент Фінляндії розповів, що буде з російським консульством на Аландських островах
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: Bloomberg
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Фінляндії відмовились виключити можливість закриття російського консульства на демілітаризованому архіпелазі Аландських островів у відповідь на закриття Москвою найбільшого консульства Фінляндії.

Про це заявив Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає Bloomberg.

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Що буде з російським консульством на Аландських островах

Коли минулого тижня Росія наказала Фінляндії закрити її представництво в Санкт-Петербурзі, в Гельсінкі пообіцяли вжити заходів у відповідь, давши зрозуміти, що може вигнати дипломатів із консульства в Турку на південно-західному узбережжі. Проте громадський резонанс натомість зосередився на Аландських островах, які займають стратегічне положення в Балтійському морі, і було поставлено запитання про те, чому Росії має бути дозволено таку присутність на території НАТО, стежачи за тим, щоб вони залишалися вільними від військової діяльності.

"Ми побачимо, що будемо робити з цим", — прокоментував Нііністьо.

Нагадаємо, на сайті Avito стало значно більше оголошень про продаж дач після того, як стало відомо про обмеження на в'їзд у Фінляндію для росіян. Всі оголошення об'єднує те, що оплату за оселі готові приймати в рублях.

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