Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Президент Финляндии рассказал, что будет с российским консульством на Аландских островах arrow

Президент Финляндии рассказал, что будет с российским консульством на Аландских островах

11 июля 2023 16:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Президент Финляндии рассказал, что будет с российским консульством на Аландских островах
Президент Финляндии Саули Нииностио. Фото: Bloomberg
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Финляндии отказались исключить возможность закрытия российского консульства на демилитаризованном архипелаге Аландских островов в ответ на закрытие Москвой крупнейшего консульства Финляндии.

Об этом заявил Президент Финляндии Саули Нииностио, передает Bloomberg.

Читайте также:

Что будет с российским консульством на Аландских островах

Когда на прошлой неделе Россия приказала Финляндии закрыть ее представительство в Санкт-Петербурге, в Хельсинки пообещали принять ответные меры, дав понять, что может выгнать дипломатов из консульства в Турку на юго-западном побережье. Однако общественный резонанс сосредоточился на Аландских островах, занимающих стратегическое положение в Балтийском море, и был задан вопрос о том, почему России должно быть разрешено такое присутствие на территории НАТО, следя за тем, чтобы они оставались свободными от военной деятельности.

"Мы увидим, что будем делать с этим", — прокомментировал Нииностьо.

Напомним, на сайте Avito стало гораздо больше объявлений о продаже дач после того, как стало известно об ограничениях на въезд в Финляндию для россиян. Все объявления объединяет то, что оплату за дома готовы принимать в рублях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз