Президент Финляндии рассказал, что будет с российским консульством на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Нииностио. Фото: Bloomberg

В Финляндии отказались исключить возможность закрытия российского консульства на демилитаризованном архипелаге Аландских островов в ответ на закрытие Москвой крупнейшего консульства Финляндии.

Об этом заявил Президент Финляндии Саули Нииностио, передает Bloomberg.

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Когда на прошлой неделе Россия приказала Финляндии закрыть ее представительство в Санкт-Петербурге, в Хельсинки пообещали принять ответные меры, дав понять, что может выгнать дипломатов из консульства в Турку на юго-западном побережье. Однако общественный резонанс сосредоточился на Аландских островах, занимающих стратегическое положение в Балтийском море, и был задан вопрос о том, почему России должно быть разрешено такое присутствие на территории НАТО, следя за тем, чтобы они оставались свободными от военной деятельности.

"Мы увидим, что будем делать с этим", — прокомментировал Нииностьо.

Напомним, на сайте Avito стало гораздо больше объявлений о продаже дач после того, как стало известно об ограничениях на въезд в Финляндию для россиян. Все объявления объединяет то, что оплату за дома готовы принимать в рублях.