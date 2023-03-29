Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Президент Казахстану відправив уряд у відставку arrow

Президент Казахстану відправив уряд у відставку

29 березня 2023 10:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Касим-Жомарт Токаєв
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Уряд Казахстану склав свої повноваження перед новообраним парламентом. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ. 

Про це повідомляють ЗМІ Казахстану. 

Читайте також:

Що відомо

Своїм указом президент Казахстану постановив уряду республіки виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу уряду Казахстану.

Також сьогодні Токаєв виступив перед новообраним парламентом. Під час своєї промови він зазначив, що кандидатуру нового прем'єра запропонує партія Amanat, яка отримала більшість у новому парламенті. 

"Я говорив про те, що партія, яка здобула перемогу на виборах, має право запропонувати главі держави кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Таким чином, ця партія візьме на себе політичну відповідальність, що ще раз підтверджує формулу "сильний президент впливовий парламент підзвітний уряд".

Тепер уряд справді стане підзвітним. У цьому контексті лише професійних знань міністрам не буде достатньо. Вони повинні будуть вміти грамотно та компетентно відстоювати свої інтереси та позиції перед парламентом, чітко та ясно доводити свої думки до суспільства", — сказав Токаєв. 

Також на сьогоднішньому засіданні новообраного парламенту Казахтану обрали спікера. Ним залишиться Ерлан Кошанов. Він був єдиним кандидатом на цю посаду, кандидатуру підтримали одноголосно. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з квітня Казахстан запровадить онлайн-систему, розроблену для відстеження всіх товарів, що ввозяться та вивозяться з країни. Країна посилить перевірку реекспорту в рф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

10:55 СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з фото

10:43 У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Ексклюзив

10:42Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:37 Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін

10:30 Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру

10:26 ​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

10:21 Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

10:02 ​​​​​​​Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:55

СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

None 29 Березень 10:53

З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

None 29 Березень 10:43

Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

None 29 Березень 10:46

У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB