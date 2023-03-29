Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Касим-Жомарт Токаєв

Уряд Казахстану склав свої повноваження перед новообраним парламентом. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ.

Про це повідомляють ЗМІ Казахстану.

Що відомо

Своїм указом президент Казахстану постановив уряду республіки виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу уряду Казахстану.

Також сьогодні Токаєв виступив перед новообраним парламентом. Під час своєї промови він зазначив, що кандидатуру нового прем'єра запропонує партія Amanat, яка отримала більшість у новому парламенті.

"Я говорив про те, що партія, яка здобула перемогу на виборах, має право запропонувати главі держави кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Таким чином, ця партія візьме на себе політичну відповідальність, що ще раз підтверджує формулу "сильний президент — впливовий парламент — підзвітний уряд".

Тепер уряд справді стане підзвітним. У цьому контексті лише професійних знань міністрам не буде достатньо. Вони повинні будуть вміти грамотно та компетентно відстоювати свої інтереси та позиції перед парламентом, чітко та ясно доводити свої думки до суспільства", — сказав Токаєв.

Також на сьогоднішньому засіданні новообраного парламенту Казахтану обрали спікера. Ним залишиться Ерлан Кошанов. Він був єдиним кандидатом на цю посаду, кандидатуру підтримали одноголосно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з квітня Казахстан запровадить онлайн-систему, розроблену для відстеження всіх товарів, що ввозяться та вивозяться з країни. Країна посилить перевірку реекспорту в рф.