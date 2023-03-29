Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Касим-Жомарт Токаев

Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед новоизбранным парламентом. Президент Касим-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Что известно

Своим указом президент Казахстана постановил правительству республики выполнять свои обязанности по утверждению нового состава правительства Казахстана.

Также сегодня Токаев выступил перед новоизбранным парламентом. В своей речи он отметил, что кандидатуру нового премьера предложит партия Amanat, получившая большинство в новом парламенте.

"Я говорил о том, что партия, одержавшая победу на выборах, имеет право предложить главе государства кандидатуру на должность премьер-министра. Таким образом, эта партия возьмет на себя политическую ответственность, еще раз подтверждающую формулу "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство".

Теперь правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте только профессиональных знаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества", — сказал Токаев.

Также на сегодняшнем заседании новоизбранного парламента Казахстана избрали спикера. Им останется Ерлан Кошанов. Он был единственным кандидатом на этот пост, кандидатуру поддержали единогласно.

Напомним, ранее сообщалось, что с апреля Казахстан введет онлайн-систему, разработанную для отслеживания всех ввозимых и вывозимых из страны товаров. Страна усилит проверку реэкспорта в рф.