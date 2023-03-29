Президент Казахстана отправил правительство в отставку
Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед новоизбранным парламентом. Президент Касим-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
Об этом сообщают СМИ Казахстана.
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Что известно
Своим указом президент Казахстана постановил правительству республики выполнять свои обязанности по утверждению нового состава правительства Казахстана.
Также сегодня Токаев выступил перед новоизбранным парламентом. В своей речи он отметил, что кандидатуру нового премьера предложит партия Amanat, получившая большинство в новом парламенте.
"Я говорил о том, что партия, одержавшая победу на выборах, имеет право предложить главе государства кандидатуру на должность премьер-министра. Таким образом, эта партия возьмет на себя политическую ответственность, еще раз подтверждающую формулу "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство".
Теперь правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте только профессиональных знаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества", — сказал Токаев.
Также на сегодняшнем заседании новоизбранного парламента Казахстана избрали спикера. Им останется Ерлан Кошанов. Он был единственным кандидатом на этот пост, кандидатуру поддержали единогласно.
Напомним, ранее сообщалось, что с апреля Казахстан введет онлайн-систему, разработанную для отслеживания всех ввозимых и вывозимых из страны товаров. Страна усилит проверку реэкспорта в рф.