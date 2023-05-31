Президент Мексики погодився на перемир'я з картелями

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Фото: REUTERS/Henry Romero

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність підтримати мирну угоду з одними з найпотужніших і найжорстокіших картелів країни. Заява президента Лопеса Обрадора, широко відомого як Амло, пролунала після того, як активістка опублікував відкритого листа, адресованого 10 організованим злочинним угрупуванням, закликаючи їх припинити практику насильницьких зникнень.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Мексиканське перемир'я

Під час своєї щоденної ранкової прес-конференції, відповідаючи на запитання про запропонований пакт миру, президент Амло заявив, що згоден з ініціативою.

"Я згоден, і я сподіваюся, що ми досягнемо миру — це те, чого ми всі хочемо. Насильство є ірраціональним, і ми будемо продовжувати шукати мир, досягати миру, і це те, що ми робимо. І якщо з'являється ініціатива такого роду, звичайно, ми її підтримуємо", — повідомив президент.

Мексика нині зіткнулася з приголомшливою кількістю зникнень: з 1964 року понад 100 000 людей вважаються зниклими безвісти, і більшість з цих випадків сталися протягом останніх 15 років під час війни уряду проти картелів.

Президент Лопес Обрадор, обраний у 2018 році, пообіцяв інший підхід, орієнтований на діалог, а не на конфронтацію, який часто називають "обійми, а не кулі". Однак, незважаючи на ці зусилля, в країні продовжує спостерігатися високий рівень насильства: з початку його президентства щорічно гине понад 30 000 людей, а понад 40 000 вважаються зниклими безвісти.

Активістка Делія Кіроа у своєму відкритому листі до таких картелів, як "Нове покоління Халіско" та "Сіналоа", закликала укласти соціальний пакт для запобігання насильницьким зникненням та сприяння миру. Кіроа пояснила, що ідея такого пакту виникла з відчаю, який відчували сім'ї зниклих безвісти, розчаровані неадекватною реакцією уряду на кризу.

У той час як президент Амло висловив свою підтримку пакту, Кіроа наголосила на необхідності більш активних дій, щоб допомогти сім'ям знайти своїх зниклих безвісти близьких.

Експерт з питань безпеки Анхеліка Дуран-Мартінес підкреслила важливість пошуку рішень, що виходять за рамки мілітаризації, оскільки багаторічна війна проти картелів призвела лише до ескалації кровопролиття. Однак вона також застерегла, що будь-яка стратегія повинна враховувати реалії організованої злочинності в Мексиці і обережно орієнтуватися на потенційне зростання влади злочинних угруповань.

Хоча слова президента Лопеса Обрадора свідчать про готовність розглядати альтернативи насильству, успіх таких ініціатив в кінцевому підсумку залежатиме від розробки та впровадження ефективних стратегій, які враховують складну динаміку організованої злочинності в країні.

Нагадаємо, нещодавно на півночі Мексики відбулася стрілянина, внаслідок якої загинули десять людей.