Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow На півночі Мексики сталася стрілянина, є загиблі та поранені arrow

На півночі Мексики сталася стрілянина, є загиблі та поранені

21 травня 2023 10:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На півночі Мексики сталася стрілянина, є загиблі та поранені
Працівники поліції на місці стрілянини у Мексиці. Фото: Euro.Dayfr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У північній частині мексиканського регіону Баха-Каліфорнія сталася стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загину та дев'ять отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Смертельна стрілянина у Мексиці

Напад стався під час перегонів позашляховиків у районі Сан-Вісенте міста Енсенада. Люди зі зброєю вийшли з сірого фургона та почали стріляти по людях на заправці.

На місце події прибули муніципальна поліція та поліція штату, морська піхота, пожежна служба та мексиканський Червоний Хрест.

Мер Армандо Аяла Роблес заявив, що генеральний прокурор штату Рікардо Іван Карпіо Санчес доручив спеціальній групі розслідувати стрілянину.

Нагадаємо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Додамо, у передмісті Канзас-Сіті власник будинку вистрілив у підлітка, який підійшов до його будинку, переплутавши адресу. Оскільки власник був білий, а хлопець чорний, в прокуратурі заявили про расистську складову у цій справі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB