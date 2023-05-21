На півночі Мексики сталася стрілянина, є загиблі та поранені

Працівники поліції на місці стрілянини у Мексиці. Фото: Euro.Dayfr

У північній частині мексиканського регіону Баха-Каліфорнія сталася стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загину та дев'ять отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Напад стався під час перегонів позашляховиків у районі Сан-Вісенте міста Енсенада. Люди зі зброєю вийшли з сірого фургона та почали стріляти по людях на заправці.

На місце події прибули муніципальна поліція та поліція штату, морська піхота, пожежна служба та мексиканський Червоний Хрест.

Мер Армандо Аяла Роблес заявив, що генеральний прокурор штату Рікардо Іван Карпіо Санчес доручив спеціальній групі розслідувати стрілянину.

Нагадаємо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Додамо, у передмісті Канзас-Сіті власник будинку вистрілив у підлітка, який підійшов до його будинку, переплутавши адресу. Оскільки власник був білий, а хлопець чорний, в прокуратурі заявили про расистську складову у цій справі.