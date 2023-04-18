У США підстрелили 16-річного підлітка, який просто переплутав будинки

16-річний Ральф Ярл, який був поранений через те, що підійшов не до того будинку. Фото: Reuters/Lee Merritt

У передмісті Канзас-Сіті власник будинку вистрілив у підлітка, який підійшов до його будинку, переплутавши адресу. Оскільки власник був білий, а хлопець чорний, в прокуратурі заявили про расистську складову у цій справі.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Стрілянина в Канзас-Сіті

84-річний мешканець передмістя Канзас-Сіті (штат Міссурі) Ендрю Лестер підстрелив 16-річного хлопця Ральфа Ярла, який близько 22:00 підійшов до дверей його будинку.

Підліток прийшов забрати своїх молодших братів-близнюків і просто переплутав будинки.

Власник будинку сказав йому "Не підходь сюди", а потім вистрелив з рушниці у голову і руку Ярлу.

Підліток вижив, потрапив у лікарню, де йому надали допомогу.

Чи був тут расизм

Зважаючи на те, що власник будинку був білий, а поранений підліток — темношкірий, біля будинку, де зчинилася стрілянина, на наступний день відбулася акція протесту під гаслами "Життя чорних під загрозою" та "Вставай, дай відсіч".

Прокурор округу Клей Закарі Томпсон на пресконференції підтвердив: "Я можу вам сказати, що в цій справі був расовий компонент".

Також на цей інцидент відреагувала віцепрезидентка США Камала Гарріс, заявивши в Twitter: "Жодна дитина ніколи не повинна жити в страху, що її застрелять за те, що вона подзвонила не в той дверний дзвінок".

Нагадаємо, що ввечері 15 квітня в американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.