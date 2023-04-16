У США сталася смертельна стрілянина на святкуванні дня народження: деталі

Танцювальна студія, в якій відбулася стрілянина. Фото: Facebook/The Alexander City Outlook

Вчора ввечері, 15 квітня, в американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє WRBL.

Читайте також:

Деталі

Свідки розповіли, що це було святкування 16-річчя в танцювальній студії "Mahogany Masterpiece", а стрілянина сталася близько 22:30 суботнього вечора. Більшість поранених — підлітки. Цю інформацію поки не підтвердили правоохоронці.

Кілька правоохоронних органів гарячково працюють над розслідуванням у різних юрисдикціях. Обмежене розголошення інформації щодо масової стрілянини, жертв і підозрюваного викликало дедалі більше розчарування у деяких членів спільноти.

WRBL повідомили, що розслідування веде ALEA, а не місцеві правоохоронні органи. ALEA опублікувало заяву щодо інциденту:

"Приблизно о 23:45 у суботу, 15 квітня, спеціальні агенти Державного бюро розслідувань (SBI) Правоохоронного агентства Алабами (ALEA) розпочали розслідування смерті на прохання начальника поліції Дейдвілла. Розслідування є результатом стрілянини, яка сталася приблизно о 22:34 поблизу кварталу Броднакс-стріт, 200 у Дейдвіллі, розташованому в окрузі Таллапуса. Наразі підтверджено чотирьох загиблих і численних поранених. Наступні відомства прибули на місце події та наразі допомагають у розслідуванні: Департамент поліції Дейдвілла, Офіс шерифа округу Таллапуса, Управління у справах алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та офіс окружного прокурора 5-го округу. Розслідування триває".

Приблизно через 10 годин після стрілянини, стрічка з місця злочину все ще оточує танцювальну студію. Над скляними вхідними дверима висить брезент, а всередині видно білі простирадла, що вкривають підлогу. На тротуарі перед входом розкидано кілька жовтих поліцейських плакатів.

Постраждалі були доставлені до місцевих лікарень для надання медичної допомоги. Подробиць про підозрюваних або мотиви нападу влада поки що не оприлюднила. Свідки повідомляють, що чули численні постріли, а люди вибігали з будівлі з криками.

Нагадаємо, учень центру освіти в Калінінському районі Санкт-Петербурга прийшов до школи зі зброєю. Шістнадцятирічний юнак влаштував стрілянину.

Також ми писали, що 10 квітня у турецькому місті Чорум, що розташоване на півночі країни, чоловік відкрив вогонь з рушниці по місцевих, які виходили з мечеті після молитви. Поранення отримали шестеро людей, серед них сільський голова та його син. Підозрюваний після стрілянини втік.