Неповнолітній учень центру освіти в Санкт-Петербурзі влаштував стрілянину в школі

Зброя в руках людини. Фото: росЗМІ

Учень центру освіти в Калінінському районі Санкт-Петербурга прийшов до школи зі зброєю. Шістнадцятирічний юнак влаштував стрілянину.

Про це повідомляє росЗМІ.

Читайте також:

Деталі

Хлопець взяв із собою пневматичний пістолет. Він кілька разів вистрілив на вулиці та в школі.

Внаслідок стрілянини, яку влаштував 16-річний юнак, постраждало четверо людей.

Нагадаємо, 10 квітня, у турецькому місті Чорум, що розташоване на півночі країни, чоловік відкрив вогонь з рушниці по місцевих, які виходили з мечеті після молитви. Поранення отримали шестеро людей, серед них сільський голова та його син. Підозрюваний після стрілянини втік.

Також ми писали, що в американському місті Нешвілл сталася смертельна стрілянина у школі. 28-річна жінка вбила шестеро людей.

Школа, в якій сталося вбивство, є приватною християнською. Там навчається 200 дітей від дошкільного віку до шостого класу, приблизно 11 чи 12 років.

28-річна жінка Одрі Хейл відкрила стрілянину з невідомих причин і вбила шістьох людей, включаючи трьох дітей, перш ніж її застрелила поліція. Серед постраждалих троє 9-річних дітей, керівник школи, вчителька на заміні та охоронець.

Додамо, 26 березня у німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей.

Стрілку було 50 років, а його жертві — 42 роки. Чоловіки були знайомі, зазначили правоохоронці.