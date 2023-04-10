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У Туреччині чоловік обстріляв людей на виході з мечеті : є поранені

10 квітня 2023 14:44
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
У Туреччині чоловік обстріляв людей на виході з мечеті : є поранені
Поранених внаслідок стрілянини в Туреччині доставили до лікарні. Фото: trthaber.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У турецькому місті Чорум, що розташоване на півночі країни, чоловік відкрив вогонь з рушниці по місцевих, які виходили з мечеті після молитви.

Про це повідомляє видання Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

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Деталі

"Чоловік на ім'я Ялчин Гьобель, який проживає в селі Юкари Оренсекі (район Іскіліп — ред.), відкрив вогонь з мисливської рушниці по місцю, куди жителі села виходили після молитви", — повідомляє видання.

Поранення отримали шестеро людей, серед них сільський голова та його син. 

На місце події направили бригади правоохоронців та медичної допомоги. 

Підозрюваний після стрілянини втік. Нині розпочато операцію з затримання чоловіка.

Нагадаю, 28 березня в американському місті Нешвілл колишній учень приватної християнської школи застрелив трьох дітей та трьох дорослих.

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