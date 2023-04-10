В Турции мужчина обстрелял людей на выходе из мечети: есть раненые

Раненых в результате стрельбы в Турции доставили в больницу. Фото: trthaber.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

В турецком городе Чорум, расположенном на севере страны, мужчина открыл огонь из ружья по местным, выходившим из мечети после молитвы.

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

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"Мужчина по имени Ялчин Гебель, проживающий в селе Юкары Оренсеки (район Искилип — ред.), открыл огонь из охотничьего ружья по месту, куда жители села выходили после молитвы", — сообщает издание.

Ранения получили шесть человек, среди них сельский голова и его сын.

На место происшествия направили бригады правоохранителей и медицинской помощи.

Подозреваемый после стрельбы скрылся. В настоящее время начата операция по задержанию мужчины.

Напомним, 28 марта в американском городе Нэшвилл бывший ученик частной христианской школы застрелил троих детей и трех взрослых.