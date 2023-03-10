​​​​​​​У Тель-Авіві терористи обстріляли людей біля кафе: є поранені

Один із терористів був ліквідований

Два терористи обстріляли мешканців Тель-Авіва. Три людини були поранені, один із постраждалих потрапив до лікарні у важкому стані через поранення шиї.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Стрілянина у Тель-Авіві

Увечері 9 березня у Тель-Авіві біля одного із кафе сталася стрілянина.

Терористів, як встановила поліція, було двоє. Одного з них правоохоронці застрелили, іншому вдалося утекти.

Поліція ідентифікувала ліквідованого терориста. Ним є Мо'таз Хаваджа, 23-річний житель палестинського села Нілін поблизу Рамалли на Західному березі ріки Йордан.

Згідно з повідомленнями палестинських ЗМІ, Хаваджа був служив у ХАМАС, також він двічі сидів у ізраїльській в'язниці за зберігання нелегальної зброї.

Постраждалі

Під час стрілянини було поранено трьох людей.

Усіх трьох доправили до лікарні. Один поранений перебуває у важкому стані через поранення шиї. Другий отримав поранення середнього ступеню тяжкості, а третій постраждалий був шпиталізований із легким осколковим пораненням.

Нагадаємо, у кінці січня, в іншому ізраїльському місті, Єрусалимі, терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.

Фото: UNITED HATZALAH