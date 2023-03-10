У Тель-Авіві терористи обстріляли людей біля кафе: є поранені
Два терористи обстріляли мешканців Тель-Авіва. Три людини були поранені, один із постраждалих потрапив до лікарні у важкому стані через поранення шиї.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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Стрілянина у Тель-Авіві
Увечері 9 березня у Тель-Авіві біля одного із кафе сталася стрілянина.
Терористів, як встановила поліція, було двоє. Одного з них правоохоронці застрелили, іншому вдалося утекти.
Поліція ідентифікувала ліквідованого терориста. Ним є Мо'таз Хаваджа, 23-річний житель палестинського села Нілін поблизу Рамалли на Західному березі ріки Йордан.
Згідно з повідомленнями палестинських ЗМІ, Хаваджа був служив у ХАМАС, також він двічі сидів у ізраїльській в'язниці за зберігання нелегальної зброї.
Постраждалі
Під час стрілянини було поранено трьох людей.
Усіх трьох доправили до лікарні. Один поранений перебуває у важкому стані через поранення шиї. Другий отримав поранення середнього ступеню тяжкості, а третій постраждалий був шпиталізований із легким осколковим пораненням.
Нагадаємо, у кінці січня, в іншому ізраїльському місті, Єрусалимі, терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.
Фото: UNITED HATZALAH