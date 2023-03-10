В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые
Два террориста обстреляли жителей Тель-Авива. Три человека были ранены, один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянии из-за ранения шеи.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
-
В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали
-
"Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков
-
Находящаяся в Тель-Авиве Ефросинина отреагировала на теракт в столице Израиля
-
Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев
-
В Украине расширили доступ к данным о налогоплательщиках
-
В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала
-
Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину
-
Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина
-
Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова
-
Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030
Стрельба в Тель-Авиве
Вечером 9 марта в Тель-Авиве возле одного из кафе произошла стрельба.
Террористов, как установила полиция, было двое. Одного из них правоохранители застрелили, другому удалось скрыться.
Полиция идентифицировала ликвидированного террориста. Им является Мо'таз Хаваджа, 23-летний житель палестинской деревни Нилин близ Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.
Согласно сообщениям палестинских СМИ, Хаваджа был служил в ХАМАСе, также он дважды сидел в израильской тюрьме за хранение нелегального оружия.
Пострадавшие
Во время стрельбы были ранены три человека.
Всех троих доставили в больницу. Один раненый находится в тяжелом состоянии из-за ранения шеи. Второй получил ранение средней степени тяжести, а третий пострадавший был госпитализирован с легким осколочным ранением.
Напомним, в конце января, в другом израильском городе, Иерусалиме, террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной вечерней молитвы. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.
Фото: UNITED HATZALAH