В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

Один из террористов был ликвидирован

Два террориста обстреляли жителей Тель-Авива. Три человека были ранены, один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянии из-за ранения шеи.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Стрельба в Тель-Авиве

Вечером 9 марта в Тель-Авиве возле одного из кафе произошла стрельба.

Террористов, как установила полиция, было двое. Одного из них правоохранители застрелили, другому удалось скрыться.

Полиция идентифицировала ликвидированного террориста. Им является Мо'таз Хаваджа, 23-летний житель палестинской деревни Нилин близ Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

Согласно сообщениям палестинских СМИ, Хаваджа был служил в ХАМАСе, также он дважды сидел в израильской тюрьме за хранение нелегального оружия.

Пострадавшие

Во время стрельбы были ранены три человека.

Всех троих доставили в больницу. Один раненый находится в тяжелом состоянии из-за ранения шеи. Второй получил ранение средней степени тяжести, а третий пострадавший был госпитализирован с легким осколочным ранением.

Напомним, в конце января, в другом израильском городе, Иерусалиме, террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной вечерней молитвы. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Фото: UNITED HATZALAH