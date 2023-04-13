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Несовершеннолетний ученик центра образования в Санкт-Петербурге устроил стрельбу в школе

13 апреля 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Несовершеннолетний ученик центра образования в Санкт-Петербурге устроил стрельбу в школе
Оружие в руках человека. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученик центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с оружием. Шестнадцатилетний парень устроил стрельбу.

Об этом сообщает росСМИ.

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Парень взял с собой пневматический пистолет. Он несколько раз выстрелил на улице и в школе.

В результате стрельбы, которую устроил 16-летний парень, пострадали четыре человека.

Напомним, 10 апреля в турецком городе Чорум, расположенном на севере страны, мужчина открыл огонь из ружья по местным, которые выходили из мечети после молитвы. Ранения получили шесть человек, среди них сельский голова и его сын. Подозреваемый после стрельбы скрылся.

Также мы писали, что в американском городе Нэшвилл произошла смертельная стрельба в школе. 28-летняя женщина убила шесть человек.

Школа, в которой произошло убийство, является частной христианской. Там учится 200 детей от дошкольного возраста до шестого класса, примерно 11 или 12 лет.

28-летняя женщина Одри Хейл открыла стрельбу по неизвестным причинам и убила шесть человек, включая троих детей, прежде чем ее застрелила полиция. Среди пострадавших трое 9-летних детей, руководитель школы, учительница на замене и охранник.

Добавим, 26 марта в немецком городе Гамбург произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека.

Стрелку было 50 лет, а его жертве – 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.

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